Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

Продавец-консультант (769 тыс. вакансий), водитель (620 тыс.) и менеджер по продажам (868 тыс.) стали самыми востребованными специалистами в текущем году. Об этом свидетельствует исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, передает РИА Новости.

Всего было проанализировано более 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года.

В пятерку самых востребованных профессий вошли операторы кол-центра и бухгалтеры. Для них в уходящем году было открыто 300 тыс. вакансий.

Также профессия «разнорабочий» впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга. Популярными продолжили оставаться вакансии упаковщика и кладовщика, а также профессия врача.

В топ-20 в основном вошли рабочие и занятые в торговле и общепите, в том числе курьеры и сварщики. Программисты опустились за год на три позиции, до 15 места, а инженеры-конструкторы — также на три позиции, но до 13 места. Замкнули топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов.

Ранее сообщалось, что экономисты стали самыми востребованными специалистами финансовой сферы в России.