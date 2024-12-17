Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые необычные вакансии для курьеров

В центре «Профессии будущего» рассказали о необычных вакансиях в сфере доставки

close
Shutterstock

В крупных городах России растет спрос на услуги курьеров, особенно в высокий сезон перед праздниками. Появляются необычные вакансии, которых нет в другое время года, – к примеру, доставщики новогодних елок и украшений, рассказали RT в центре «Профессии будущего».

В Москве нужны курьеры, которые доставляют елки – как живые, так и искусственные, а также украшения, гирлянды, игрушки. Платить за такую работу компании готовы от 160 до 250 тыс. рублей в месяц.

Также в число необычных предложений о работе попали доставщики обуви из интернет-магазина (от 140 тыс. руб.), а также конфет и шоколада (от 90 до 163 тыс. руб.). Кроме того, предлагается работа в сфере доставки товаров из зоомагазинов – в частности, на таких позициях собираются платить до 700 рублей, а в месяц с бонусами выходит до 180 тыс. рублей.

Востребованными остаются и курьеры, доставляющие жителям продукты, лекарства, заказные письма и так далее.

Напомним, по итогам 2024 года должность курьера вошла в топ-15 самых востребованных профессий в России, спрос за два года вырос на 97%. Самый высокий спрос на доставщиков товаров оказался в Москве. В столице в 2024 году разместили больше 20 тысяч вакансий, или 15% от всего объема по стране.

Ранее зарплаты курьеров предсказали дальнейший рост до рекордного уровня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами