Россиянам назвали самые необычные вакансии для курьеров

В крупных городах России растет спрос на услуги курьеров, особенно в высокий сезон перед праздниками. Появляются необычные вакансии, которых нет в другое время года, – к примеру, доставщики новогодних елок и украшений, рассказали RT в центре «Профессии будущего».

В Москве нужны курьеры, которые доставляют елки – как живые, так и искусственные, а также украшения, гирлянды, игрушки. Платить за такую работу компании готовы от 160 до 250 тыс. рублей в месяц.

Также в число необычных предложений о работе попали доставщики обуви из интернет-магазина (от 140 тыс. руб.), а также конфет и шоколада (от 90 до 163 тыс. руб.). Кроме того, предлагается работа в сфере доставки товаров из зоомагазинов – в частности, на таких позициях собираются платить до 700 рублей, а в месяц с бонусами выходит до 180 тыс. рублей.

Востребованными остаются и курьеры, доставляющие жителям продукты, лекарства, заказные письма и так далее.

Напомним, по итогам 2024 года должность курьера вошла в топ-15 самых востребованных профессий в России, спрос за два года вырос на 97%. Самый высокий спрос на доставщиков товаров оказался в Москве. В столице в 2024 году разместили больше 20 тысяч вакансий, или 15% от всего объема по стране.

Ранее зарплаты курьеров предсказали дальнейший рост до рекордного уровня.