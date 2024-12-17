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Минтруд сообщил о праве регионов объявить 28 декабря нерабочим днем

Минтруд: регионы вправе решать, делать ли 28 декабря выходным днем

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Depositphotos

Российские регионы вправе самостоятельно решать, устанавливать ли 28 декабря выходным днем. Это следует из ответа Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова, передает РИА Новости.

В ответе министерства говорится, что такое решение будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов и финансируемых из их бюджетов.

Работодатели, которые не представляют бюджетные организации, также вправе давать работникам допоплачиваемый отдых в этот день, добавили в Минтруде.

В этом году понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря.

12 декабря Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем.

Вопрос закрепления за этим днем официального статуса выходного в данный момент неактуален, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее в Госдуме рассказали, как должны оплачивать работу в новогодние праздники.

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