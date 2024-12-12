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Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Дума отклонила проект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагалось установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января.

Документ внесла в декабре 2020 года группа депутатов от ЛДПР. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.

В 2025 году в России среда, 31 декабря будет выходным днем. В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

8 декабря депутат от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере. Он отметил, что вместо двойной оплаты работник может получить дополнительный выходной, но об этом можно договориться с работодателем. Тогда работа в праздничный день будет оплачиваться по обычной ставке, а отгул не будет оплачен.

Ранее названы законные способы продлить новогодние праздники.

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