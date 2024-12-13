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Закреплять за 31 декабря официальный статус выходного дня не будут

Котяков: закрепление за 31 декабря официального статуса выходного дня не нужно

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Depositphotos

Вопрос закрепления за 31 декабря официального статуса выходного дня сейчас неактуален. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков, пишет ТАСС.

Текущий график праздничных дней позволяет делать 31 декабря выходным днем с помощью переносов, пояснил Котяков.

«Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — сказал он.

12 декабря Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем.

8 декабря депутат от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере. Либо же вместо удвоенной оплаты должны получать дополнительные выходные, по договоренности с работодателем.

Ранее сообщалось, что в России 31 декабря 2025 года будет выходным днем.

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