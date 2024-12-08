В Госдуме рассказали, как должны оплачивать работу в новогодние праздники

Россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере. Об этом заявил РИА Новости депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что нерабочими праздничными днями в январе считаются с 1 по 8 января включительно, поэтому работа в эти дни должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час.

«Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник», — пояснил депутат.

Но если «работа уложилась в месячную норму», то оплата идет по одинарной ставке, а сверхурочная надбавка не учитывается, отметил Гаврилов. А сотрудники на сдельной оплате труда могут претендовать на «двойные сдельные расценки» за работу в праздники.

Он также отметил, что вместо двойной оплаты работник может получить дополнительный выходной, но об этом можно договориться с работодателем. Тогда работа в праздничный день будет оплачиваться по обычной ставке, а отгул не будет оплачен, заключил он.

Ранее стало известно, что большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год.