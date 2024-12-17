Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушедший из-за ветра на Камчатку самолет Москва — Анадырь прибыл на Чукотку

РИА Новости: ушедший на Камчатку самолет Москва — Анадырь прилетел на Чукотку

close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Самолет МоскваАнадырь, ушедший на Камчатку из-за бокового ветра, прибыл на Чукотку. Об этом пишет РИА Новости.

Авиарейс прибыл на Чукотку из города Елизово Камчатского края во вторник, 17 декабря, в 13:19 (4:19 мск). Вылет из Анадыря в Шереметьево был запланирован на 15:30 (6:30 мск).

Кроме того, вылетели накануне задержанные местные рейсы в Мыс Шмидта и Залив Креста.

18 октября сообщалось, что самолет российской авиакомпании S7 Airbus A320, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно сесть в Омске. Из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

До этого самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь — Москва, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка. Бортпроводники пытались успокоить нетрезвого мужчину, но в ответ получили оскорбления и удары. На помощь пришли пассажиры. Завязалась драка, которая переросла в массовую. В конце концов дебошира удалось связать. В воздушной гавани Красноярска дебошира передали правоохранителям.

Ранее россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами