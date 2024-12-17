Ушедший из-за ветра на Камчатку самолет Москва — Анадырь прибыл на Чукотку

Самолет Москва — Анадырь, ушедший на Камчатку из-за бокового ветра, прибыл на Чукотку. Об этом пишет РИА Новости.

Авиарейс прибыл на Чукотку из города Елизово Камчатского края во вторник, 17 декабря, в 13:19 (4:19 мск). Вылет из Анадыря в Шереметьево был запланирован на 15:30 (6:30 мск).

Кроме того, вылетели накануне задержанные местные рейсы в Мыс Шмидта и Залив Креста.

18 октября сообщалось, что самолет российской авиакомпании S7 Airbus A320, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно сесть в Омске. Из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

До этого самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь — Москва, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка. Бортпроводники пытались успокоить нетрезвого мужчину, но в ответ получили оскорбления и удары. На помощь пришли пассажиры. Завязалась драка, которая переросла в массовую. В конце концов дебошира удалось связать. В воздушной гавани Красноярска дебошира передали правоохранителям.

Ранее россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию.