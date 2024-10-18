Летевший из-за границы российский самолет экстренно сел в другом городе

Самолет российской авиакомпании S7 Airbus A320, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно сесть в Омске. Из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

16 октября пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» повредил створки шасси при вынужденной посадке в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел при выполнении рейса AZO6015 из Минеральных Вод в Иваново. На высоте 10 км экипаж самолета доложил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме. В связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме Внуково.

Несколькими днями ранее самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь — Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.