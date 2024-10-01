Россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию

На рейсе Москва — Оренбург 49-летняя женщина устроила дебош из-за своей люксовой сумки. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации Telegram-канала, бортпроводники при посадке попросили женщину убрать свою сумку на полку для багажа. В ответ пассажирка нецензурно выругалась и заявила, что приобрела аксессуар за «огромные деньги» и не желает им рисковать. Доводы, касающиеся правил безопасности, россиянка проигнорировала.

Пилоты уже во время полета запросили визит транспортной полиции в аэропорт Оренбурга. Прибывшие на место стражи порядка после посадки составили на женщину административный протокол о мелком хулиганстве. Теперь россиянке придется выплатить штраф.

До этого пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов. Агрессора вывели из салона под аплодисменты людей.

Ранее на звезду сериала «По законам военного времени» завели дело после дебоша в самолете.