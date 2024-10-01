Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию

«Авиаторщина»: россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки

close
Shutterstock

На рейсе МоскваОренбург 49-летняя женщина устроила дебош из-за своей люксовой сумки. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации Telegram-канала, бортпроводники при посадке попросили женщину убрать свою сумку на полку для багажа. В ответ пассажирка нецензурно выругалась и заявила, что приобрела аксессуар за «огромные деньги» и не желает им рисковать. Доводы, касающиеся правил безопасности, россиянка проигнорировала.

Пилоты уже во время полета запросили визит транспортной полиции в аэропорт Оренбурга. Прибывшие на место стражи порядка после посадки составили на женщину административный протокол о мелком хулиганстве. Теперь россиянке придется выплатить штраф.

До этого пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов. Агрессора вывели из салона под аплодисменты людей.

Ранее на звезду сериала «По законам военного времени» завели дело после дебоша в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами