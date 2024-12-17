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Названы самые популярные вакансии для пенсионеров в 2024 году

RT: вакансия продавца вошла в число популярных для пенсионеров в 2024 году

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Вакансии продавца-консультанта и оператора кол-центра вошли в число наиболее популярных для пенсионеров в 2024 году. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Также пенсионерам чаще предлагают вакансии в сфере транспорта и логистики. В частности, преобладают специальности сотрудника склада и фасовщика.

С января по ноябрь текущего года количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в России выросло более чем вдвое (+111%) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Среднюю зарплату предлагают в размере 41 118 рублей в месяц при полной занятости, отмечается в исследовании.

Директор категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных в беседе с RT уточнил, что работодатели расширяют границы найма, привлекая к трудоустройству кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста, чтобы справиться с нехваткой кадров.

Накануне сообщалось, что продавец-консультант (769 тыс. вакансий), водитель (620 тыс.) и менеджер по продажам (868 тыс.) стали самыми востребованными специалистами в текущем году. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, профессия «разнорабочий» впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга.

Ранее россияне назвали фактор, из-за которого готовы немедленно отказаться от вакансии.

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