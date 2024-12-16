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Россияне назвали фактор, из-за которого готовы немедленно отказаться от вакансии

RT: россияне отказываются от работы после неудачного общения с рекрутером

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Freepik.com

Большинство россиян готовы отказаться от трудоустройства после негативного общения с рекрутером. Для сегодняшних кандидатов знакомство со специалистом по подбору персонала стало даже важнее, чем с будущим руководителем, рассказал RT директор по продажам компании Mango Office Александр Шикинов со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Проведенный компанией опрос показал, что 95% соискателей при выборе между двумя похожими вакансиями ориентируются на отношение HR-специалистов и их ошибки. В первую очередь они придают значение честности и компетентности рекрутеров.

«Наш опрос показал: специалист по подбору — ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями, — подчеркнул Шикинов. — Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров».

Наиболее популярным и предпочтительным способом знакомства специалистов по персоналу с кандидатами по итогам этого года стали мессенджеры, второе место заняли звонки по телефону.

Опрос подтвердил, что современным компаниям важно обратить внимание на своих HR-директоров и специалистов, делая упор на их честность и компетентность, заключил эксперт.

Ранее россияне назвали самые перспективные отрасли для трудоустройства.

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