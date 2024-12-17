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Житель Дзержинска рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ

РИА: житель Дзержинска рассказал, что ВСУ стреляли в гражданских как в тире

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Kuba Stezycki/Reuters

Украинские военные в Дзержинске стреляли по гражданским словно в тире. Об этом рассказал РИА Новости пострадавший житель Богдан, которому удалось спастись.

Богдан жил с семьей в пригороде и раздавал продукты соседям, пока к ним не пришли украинские военнослужащие и не стали угрожать его родителям.

«Мы сбежали от них, потому что испугались за нашу жизнь, потому что мы общались с нашими родственниками, которые находятся здесь (в РФ)», — вспоминает Богдан.

После этого военные подожгли имущество семьи, включая дом и магазин. Богдан прятался с родными в подвале.

«Украинские военные увидели нас и начали вести огонь. Меня, получается, ранили», — говорит он.

Родители оказали ему первую помощь. Через день дедушку Богдана застрелили украинские военные, несмотря на то, что он был гражданским.

«Они нас расстреливали, убивали, ну и, собственно, кошмарили. Играли в тир. <...> Я думаю, ненависть к народу Донецкой области и Луганской. У нас разные менталитеты и понятия», — заключает пострадавший.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что все преступления Украины необходимо зафиксировать, особенно преступления, совершенные против мирных граждан.

Ранее беженец из ДНР рассказал про бесчинства чернокожих наемников ВСУ.

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