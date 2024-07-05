Чернокожие наемники, которые воюют в зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном Киеву Торецке (до 2016 года — Дзержинск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости беженец из города.

По его словам, пять чернокожих мужчин в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню и все строения. Однако в подвал они побоялись спускаться и стали его закидывать шумовыми гранатами и выстрелили из РПГ, отметил источник агентства.

Беженец поделился, что прячущиеся в подвале местные жители думали, что не переживут этой атаки. Однако они услышали выстрелы — к месту прибежали российские военные и разогнали наемников.

Когда мирные жители выбрались из подвала, то увидели одного ликвидированного наемника, который лежал на земле, вспоминает беженец. Российские разведчики сказали, что это были французы.

До этого беженец рассказал, что наемники из Грузии, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Торецке.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, сколько примерно наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.