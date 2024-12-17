В АТОР назвали последствия отмены системы «все включено» в Турции

Отдых в Турции потеряет экономический смысл, если страна откажется от системы «все включено» (all inclusive) в отелях. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

«Для туриндустрии страны это (отмена системы all inclusive. — «Газета.Ru») будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл», — отметил он.

Мурадян не исключил, что если Турция станет «пионером» по запрету all inclusive, то другие страны с радостью это подхватят.

В ноябре источник в туристической индустрии Антальи в беседе с РИА Новости на условиях анонимности заявил, что курортные отели в Турции не готовы отменять систему «все включено», поскольку это может стать причиной снижения спроса со стороны туристов из России. По его словам, туристы выбирают отель по наличию удобных и доступных услуг системы «все включено». И при ее отмене отели могут пересмотреть ценовую политику и предложения, чтобы компенсировать возможную потерю российского рынка, добавил он.

До этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу сообщил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции.