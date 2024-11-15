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В Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции

Вице-президент РСТ Горин: систему «все включено» в Турции не отменят

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Depositphotos

В отелях Турции не отменят систему «все включено», а появившиеся об этом сообщения — это не более, чем вброс. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Очередной вброс и реклама Турции. Отмены и сокращения «все включено» не будет в организованном пакетном туре», — заверил он.

Горин также напомнил, что в этом году турпоток в Турцию достиг 6,7 млн человек, а на будущий прогнозируется на миллион больше. По его словам, доля Турции в выездном туризме россиян достигает 60%.

Напомним, президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил об усталости от системы «все включено», из-за чего ее отмена не должна привести к снижению числа российских туристов. При этом представители отрасли в Турции неоднократно выступали за отмену системы- к примеру, перейти на вариант, когда туристы могут сами выбрать нужные им услуги.

Ранее в АТОР оценили вероятность отмены системы «все включено» в Турции.

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