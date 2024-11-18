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В Турции назвали главную опасность отмены системы «все включено»

РИА Новости: в Турции боятся потерять туристов при отмене системы all inclusive

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Shutterstock

Курортные отели в Турции не готовы отменять систему «все включено» (all inclusive), поскольку это может стать причиной снижения спроса со стороны туристов из России. Об этом сообщил источник в туристической индустрии Антальи в беседе с РИА Новости на условиях анонимности.

«Отмена системы «все включено» в отелях Турции, безусловно, повлияет на туристический рынок. Эта мера может привести к снижению интереса российских граждан к поездкам в Турцию», — отметил собеседник издания.

По его словам, туристы выбирают отель по наличию удобных и доступных услуг системы «все включено». И при ее отмене отели могут пересмотреть ценовую политику и предложения, чтобы компенсировать возможную потерю российского рынка, добавил он.

Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык отметил, что полная отмена системы «все включено» в турецких гостиницах маловероятна. Но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых, добавил он.

16 ноября президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции.

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