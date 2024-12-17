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Писториус допустил роль Германии в урегулировании на Украине

Писториус не исключил роль ФРГ в мирном соглашении России и Украины

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Global Look Press

Германия может занять важное место в процессе мирного разрешения конфликта на Украине, но говорить о конкретных деталях еще рано. Такой комментарий сделал министр обороны страны Борис Писториус, его слова передает агентство Reuters.

По его оценке, если удастся достичь прекращения огня, западным государствам, партнерам по НАТО, а также, возможно, Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу придется обсудить пути обеспечения мира. Очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом процессе значимую роль.

Писториус добавил, что на данный момент нельзя точно определить, в чем именно будет заключаться эта роль, так как это зависит от условий прекращения огня и возможного мандата для миротворцев. Он также акцентировал внимание на том, что важно, чтобы как Украина, так и Россия согласились с этим мандатом.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на заседании бундестага заявил, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии. Он пояснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Ранее Украина назвала предложение о прекращении огня на Рождество «аморальными манипуляциями».

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