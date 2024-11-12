Муж Седоковой продает имущество, чтобы выплатить долги по алиментам

У супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Бывшая жена Тиммы Сана подала в суд в Риге на баскетболиста из-за того, что он материально не обеспечивает их общего ребенка. По информации канала, спортсмен не может платить алименты Кристиану, так как у него «нет денег». Сейчас в Риге продают его имущество — долю на земельном участке площадью 816 кв. м и место на автостоянке.

Янис Тимма развелся со своей первой женой Саной в ноябре 2019 года, а летом того же года стало известно о его романе с Анной Седоковой. В 2020-м году знаменитости поженились, а 21 октября 2024 года певица официально подала на развод. Причиной разрыва она назвала то, что их отношения «изжили себя». Также Седокова призналась, что хотела развестись еще полтора-два года назад.

В ноябре Седокова и Янис Тимма спровоцировали слух о воссоединении. Баскетболист опубликовал в соцсетях новый ролик с женой, которая пришла на матч его команды вместе с сыном.

Ранее изменивший жене Natan впервые высказался о поцелуе с Бьянкой.