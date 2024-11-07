Бывшего мужа Седоковой обвинили в измене: «Немножко согрешил»

Концертный директор и продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с «Пятым каналом», что бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма изменял певице.

«Вот как раз таки ее уже бывший супруг на сегодняшний день, конечно, немножко согрешил тем, что он изменил, да. И, конечно, у него было много девушек красивых», — рассказал продюсер.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года. Она признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

21 октября сообщалось, что Анна Седокова обратилась в суд, чтобы развестись с Янисом Тиммой. По правилам, суд дал артистке и спортсмену около месяца на примирение, после чего расторгнет брак.

Седокова отмечала, что сейчас переживает трудный период, однако продолжает работать, несмотря ни на что. Также артистка критиковала хейтеров, которые осуждают ее, не зная лично.

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