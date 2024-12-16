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На Кубани ввели режим повышенной готовности

В четырех поселках Кубани ввели режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности введен в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов с двух танкеров. Об этом написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выехал в Темрюкский район. На месте с министром природных ресурсов Александром Козловым обсудили ликвидацию разлива нефтепродуктов с двух танкеров», — написал он.

15 декабря в Керченском проливе нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушения во время шторма.

Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Сообщалось, что разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, а СК после происшествия возбудил уголовные дела из-за нарушения правил эксплуатации судов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

16 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что загрязнений береговой черты после крушения двух танкеров в Черном море не обнаружено.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.

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