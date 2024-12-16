Глава Крыма прокомментировал крушение танкеров «Волгонефть» в Черном море

Загрязнений береговой черты после крушения двух танкеров в Черном море не обнаружено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе.

«Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено», — заявил он.

Аксенов добавил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, причиной произошедшего крушения стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тысячи тонн мазута.

Сообщалось также, что двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, тогда как еще девять человек госпитализированы со средней степенью тяжести в больницу Анапы. Также сообщалось, что вечером 15 декабря операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили на фоне неблагоприятных погодных условий и темного времени суток. Утром 16 декабря спасатели возобновили работу, с танкера эвакуировали всех членов экипажа. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее стало известно, сколько тонн мазута перевозили поврежденные танкеры «Волгонефть».