Рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Калининград, экстренно сел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолет S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва — Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров», — сказано в сообщении.

Известно, что пассажир был оперативно госпитализирован. В 13:36 по московскому времени самолет продолжил полет в пункт назначения.

До этого стало известно, что самолет «Белавиа», выполнявший 24 ноября рейс Минск — Калининград, вернулся в аэропорт белорусской столицы из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. В авиакомпании заявили, что в ходе выполнения рейса произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. Командир самолета принял решение о возвращении в аэропорт Минска в соответствии с действующими инструкциями.

Ранее появилось видео, снятое за несколько секунд до возгорания российского самолета в Турции.