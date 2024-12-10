Самолет из Стамбула экстренно сел в Самаре

Летевший из Стамбула в Казань самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Самаре. Об этом сообщил Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 декабря около двух часов ночи. В прокуратуре отметили, что самолет пришлось посадить из-за неблагоприятных погодных условий.

Один из пассажиров рассказал Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что рейс после посадки отменили, а людям пришлось добираться до Казани своим ходом и за свой счет. Более того, некоторые из пассажиров не получили свой багаж. В самарском аэропорту людям пришлось стоять в очереди на написание заявления о его потере. Вещей лишились даже те, кто летел из турецкого города нестыковочным рейсом.

Обратный рейс из Казани в Стамбул тоже задержали, потому что его должно выполнять севшее в Самаре воздушное судно в 1:35 мск. Теперь 75 зарегистрировавшимся пассажирам придется ждать минимум до 13:35 мск, чтобы долететь до пункта назначения.

Ранее пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии.