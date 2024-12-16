Россиянка сломала младенцу плечо из-за плача

В Челябинской области перед судом предстанет 19-летняя мать двоих детей — девушку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью младшего сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По версии правоохранителей, 18 апреля 2024 года жительница Кыштыма, разозлившись на плач младенца, ударила его по руке, а затем бросила в него подушку. Ребенок получил перелом правой плечевой кости.

После инцидента у женщины забрали младенца и его двухлетнего брата и передали их отцу. Саму женщину ограничили в родительских правах.

За причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в Нижнем Новгороде мать избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции.

Ранее жительница Новороссийска оттаскала чужую девочку за волосы и грозилась сломать ей пальцы.