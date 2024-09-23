Нижегородка избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции

В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина избила младенца в коляске. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в Telegram появилась видеозапись, на которой женщина несколько раз ударяет находящегося в коляске младенца по лицу и голове.

На произошедшее обратили внимание в полиции. В ГУ МВД по региону сообщили, что инцидент произошел на улице Никиты Рыбакова. Стражи порядка установили личность женщины, ею оказалась местная жительница, которая одна проживает с годовалой дочерью.

Сотрудники правоохранительных органов навестили семью и заключили, что санитарное состояние жилища является удовлетворительным, а у ребенка есть все необходимые для жизни и развития условия. Однако на момент визита стражей порядка мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем малолетнюю забрали в больницу и уведомили об этом уполномоченные органы.

Ранее женщина оттаскала девочку за волосы и грозилась сломать ей пальцы в Новороссийске.