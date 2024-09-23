Женщина оттаскала девочку за волосы и грозилась сломать ей пальцы в Новороссийске

В Новороссийске женщина ради качелей оттаскала девятилетнюю девочку за волосы и грозилась сломать ей пальцы. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

По информации телеканала, инцидент произошел на детской площадке, расположенной во дворе многоквартирного дома на Южной улице. Находившаяся там женщина набросилась на маленькую девочку и оттаскала ребенка за волосы. Кроме того, агрессорша угрожала сломать малолетней пальцы.

По словам очевидцев, мотивом женщины являлось желание освободить качели для своего ребенка. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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