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У российского самолета треснуло лобовое стекло во время полета

В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета

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Алексей Куденко/РИА Новости

В самолете российской авиакомпании треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на борту летевшего из Волгограда в Москву Boeing 737–800 13 декабря. Экипаж доложил о растрескивании внешнего правого лобового стекла. Пилот принял решение продолжать следовать в московский аэропорт.

По данным источника, в столичном аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги.

Вечером 9 декабря сообщалось, что самолет Boeing 767, летевший из Районга в Уфу, подал сигнал тревоги на высоте 3,5 тыс. м при заходе на посадку в аэропорту назначения.

24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке в турецком аэропорту. Лайнер выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все усугублялось плохими погодными условиями. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в московском аэропорту объявили тревогу из-за проблем с самолетом.

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