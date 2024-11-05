Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском аэропорту объявили тревогу из-за проблем с самолетом

Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу из-за течи топлива у самолета

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Шереметьево объявили тревогу из-за течи топлива у самолета, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж доложил о подозрении на утечку топлива из правой плоскости крыла, запросил приоритет на посадку, посадка планируется в штатном режиме на аэродроме Шереметьево <...> объявлен сигнал тревоги код синий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет «Аэрофлота» совершал рейс ДубайМосква.

До этого самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Москве. Самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга в казахстанскую Алма-Ату. По предварительным данным, самолет экстренно приземлился по технической причине — подозрение на течь топлива.

До этого самолет, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами