В московском аэропорту объявили тревогу из-за проблем с самолетом

В Шереметьево объявили тревогу из-за течи топлива у самолета, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж доложил о подозрении на утечку топлива из правой плоскости крыла, запросил приоритет на посадку, посадка планируется в штатном режиме на аэродроме Шереметьево <...> объявлен сигнал тревоги код синий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет «Аэрофлота» совершал рейс Дубай — Москва.

До этого самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Москве. Самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга в казахстанскую Алма-Ату. По предварительным данным, самолет экстренно приземлился по технической причине — подозрение на течь топлива.

До этого самолет, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.