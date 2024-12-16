Дело о взрыве на Крымском мосту поступило в военный суд

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель суда.

«Данное уголовное дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена», — заявил он.

До этого Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.

Уголовное дело возбуждено в отношении восьми человек: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Им предъявили обвинения по уголовным статьям о теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Соломко и Терчаняна также обвинили в контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, все обвиняемые стали частью группы, действовали под руководством председателя СБУ Василия Малюка.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

Ранее на Урале учителя истории осудили за оправдание теракта на Крымском мосту.