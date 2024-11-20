На Урале учителя истории осудили за оправдание теракта на Крымском мосту

Центральный окружной военный суд приговорил учителя истории и обществознания из Екатеринбурга к трем годам колонии-поселения за оправдание террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По его данным, во время урока у девятиклассников педагог прокомментировал теракт на Крымском мосту.

«Он допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля — Президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности», — отмечается в сообщении.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет после освобождения.

18 ноября военный суд в Магадане признал местного жителя города виновным в оправдании терроризма и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом использования интернета на три года. По данным правоохранителей, в течение 2023 года мужчина публиковал в социальных сетях материалы, положительно освещающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», которая участвует в боевых действиях на стороне Украины в ходе специальной военной операции.

Ранее мать двоих детей приговорили к 8 годам колонии за посты во «ВКонтакте» о Вооруженных силах РФ.