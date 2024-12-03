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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

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AP

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении восьми человек: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Им предъявили обвинения по уголовным статьям о теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Соломко и Терчаняна также обвинили в контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, все обвиняемые стали частью группы, действовали под руководством председателя СБУ Василий Малюка.

До этого стало известно, что суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела площадью 63 квадратных метра. Жилье находится в Ульяновске. Также под арест попал земельный участок, два нежилых помещения и трейлер его подельника.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

Ранее на Урале учителя истории осудили за оправдание теракта на Крымском мосту.

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