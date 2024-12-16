ФСБ задержала членов банды Басаева

Членов банды Шамиля Басаева поймали во Владимирской и Тверской областях. Об этом сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.

Как сообщает источник, речь идет о предполагаемых участниках нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, Хамидуле Япове и Минкаиле Магамадове.

Первого подозревают в нападении на военных 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Магамадов же, по версии следствия, принял участие в нападении на псковских десантников. Суд заключил под стражу обоих подозреваемых.

Другого участника банды Басаева, Кайтарби Насырова, осудили на 13 лет лишения свободы. По данным ФСБ, он работал в банде Басаева и Хаттаба. 25 лет назад его банда ранила не менее 34 человек, а также расправилась с 33 потерпевшими. В 2023 году Насырова задержало Ставропольское УФСБ.

До этого суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 25 годам заключения членов банды Басаева.

Ранее СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика.