Около 3 тысяч тонн мазута вытекло из танкеров в Керченском проливе

Около 3 тыс. тонн мазута попало в акваторию Черного моря после крушения двух нефтяных танкеров в районе Керченского пролива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергея Станичного.

По оценке Станичного, в воду вытекло из танкеров примерно по 1,5 тыс. тонн мазута.

По данным ТАСС, всего суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

15 декабря суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе.

Первый танкер сел на мель, второй оказался в бедственном положении. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона.

СК возбудил уголовные дела по факту происшествия из-за нарушения правил эксплуатации судов.

16 декабря спасатели эвакуировали всех членов экипажа «Волгонефть-239».

Ранее в кабмине оценили последствия утечки мазута после крушения танкеров.