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В кабмине оценили последствия утечки мазута после крушения танкеров у Крыма

Савельев: утечка мазута после крушения танкеров у Крыма произошла частично

Утечка нефтепродуктов, случившаяся в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, предположительно, произошла частично. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина со ссылкой на вице-премьера России Виталия Савельева.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что в настоящее время сотрудники ФГБУ «Морспасслужба», МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке мазута. Для ликвидации последствий выхода нефтепродуктов специалисты проводят мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста, отметили в правительстве.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне утром. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.

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