Стало известно, сколько тонн мазута перевозили поврежденные танкеры «Волгонефть»

Танкеры «Волгонефть», потерпевшие крушение во время шторма в акватории Керченского пролива, перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что на борту судна «Волгонефть-212» находилось 4,9 тыс. тонн мазута, на танкере «Волгонефть-239» — 4,3 тыс. тонн.

Как сообщили в оперативных службах, в настоящее время объем произошедшей утечки топлива устанавливается. Организованы работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, в мероприятии участвуют более 200 человек.

15 декабря в акватории Керченского пролива в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра 16 декабря из-за плохих погодных условий. Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший около 4,3 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее с танкера «Волгонефть» спасли нескольких членов экипажа.