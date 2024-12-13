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Российский онколог приписывал рак пациентам ради премий

В Тульской области онколог приписал 13 пациентам рак ради премий

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Shutterstock

В Тульской области суд рассмотрит дело врача больницы города Суворова, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022 года медик внес в документы ложные сведения о выявлении рака у 13 пациентов, которым фактически помощь не оказывал. Правоохранители утверждают, что врач сделал это для того, чтобы получить премии, которые полагаются врачам при выявлении онкологии на ранней стадии.

В результате мужчине перечислили из регионального бюджета в общей сложности 39 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признает. На его автомобиль и расчетный счет наложен арест. Дело мужчины рассмотрит Суворовский межрайонный суд области.

Ранее в Нижегородской области суд отправил в колонию онколога, лечившего пациентов физраствором.

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