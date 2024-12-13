В Госдуме рассказали, как защитить питомцев во время новогодних салютов

Ежегодно в новогодние праздники тысячи россиян теряют своих питомцев, которые срываются с поводка, испугавшись салютов, рассказал «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«В первую очередь убегают собаки, с которыми люди приняли решение пойти на праздничные мероприятия. Но любая петарда, брошенная на улице, тоже может привести к проблемам. Это может случиться не в Новый год, а за неделю до или через неделю после праздника. Важно понимать, что это время является более рискованным для прогулок с животными. Я рекомендую, во-первых, животных обязательно держать на поводках и в ошейниках. Проверять, что ошейник не велик, что собака не сможет из него вырваться. Второе: очень важно свое животное подготовить к таким стрессам. Если вы где-то слышите салют, то обязательно находитесь рядом с питомцем, демонстрируйте ему, что вас самих это не пугает. Животное живет эмоциями своего хозяина. Если хозяин нервничает, животное тоже начинает нервничать. Если он спокоен, то животное тоже будет спокойно. Хозяин гладит, хозяин дал лакомство, поощрил, у него ровный, спокойный голос — он и животное свое успокаивает. Со временем животное будет понимать, что ничего страшного в этом нет, что хозяин всегда рядом. Не надо пытаться ускоряться, пытаться уйти куда-то с этого места. Животное считывает, что вы нервничаете», — объяснил Бурматов.

Депутат подчеркнул, что ни в коем случае нельзя выходить в нетрезвом виде на прогулку с животным.

«Самим запуская салюты, фейерверки, важно помнить о мерах предосторожности. Кто хоть раз покупал коробку с фейерверками, те видели инструкцию: только в специально отведенных местах, только с соблюдением всех мер предосторожности, только убедившись, что никому это не повредит. Очень многое зависит от нас самих. Понятно, что эти праздничные мероприятия ведут к тому, что люди часто находятся в приподнятом настроении. Часто люди приподнимают себе настроение известными напитками. Никогда не гуляйте с питомцем в состоянии алкогольного опьянения, особенно в эти вот новогодние дни. Потому что вы можете не отреагировать, не успеть, не обратить внимания. Это закончится трагедией, потерей питомца. Отлов каждый раз переполнен по итогам новогодних праздников именно из-за беспечности владельцев, из-за того, что безответственно подошли к праздничным мероприятиям», — рассказал он.

В случае, если животное находится дома, то оно тоже может испугаться громких звуков. Чтобы защитить питомца, хозяевам нужно создать для него безопасное тихое место.

«Если животное находится дома, то лучше заранее определить какое-то тихое место, где животное может чувствовать себя в безопасности. И даже если вас не будет рядом, то может пересидеть, переждать, где не будет слышно этих громких звуков. И чтобы животное могло туда самостоятельно уйти и укрыться», — заключил Бурматов.

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