МЧС увеличила группировку в районе крушения двух танкеров

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где потерпели крушение два нефтяных танкера. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его поручению на место прибыли дополнительные аэромобильные группировки — 140 спасателей и 24 единицы техники.

На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239», севшего на мель после дрейфа. На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

До этого ТАСС сообщал, что экипаж «Волгонефть-239» находится на борту, угрозы его жизни нет.

Судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне в условиях сильного шторма. Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. СК возбудил уголовные дела по факту происшествия из-за нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.