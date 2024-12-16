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МЧС увеличила группировку в районе крушения двух танкеров

Глава МЧС поручил увеличить группировку в районе крушения двух танкеров

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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где потерпели крушение два нефтяных танкера. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его поручению на место прибыли дополнительные аэромобильные группировки — 140 спасателей и 24 единицы техники.

На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239», севшего на мель после дрейфа. На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

До этого ТАСС сообщал, что экипаж «Волгонефть-239» находится на борту, угрозы его жизни нет.

Судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне в условиях сильного шторма. Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. СК возбудил уголовные дела по факту происшествия из-за нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.

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