Эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе

Потерпевшие крушение в Керченском проливе нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не предназначены для работы в зимнем море, тем более – в условиях шторма, заявил эколог Анатолий Баташов. В беседе с 360.ru он назвал вывод судов в море в непогоду «шалопайством» капитанов.

«Суда были старые. Они приспособлены для комфортного передвижения и перевозки нефти по Волге, но они не приспособлены для работы в зимние шторма [на море]», — подчеркнул специалист.

Он также заверил, что крушение судов не нанесет сильного вреда экологии, так как танкеры отличались небольшими размерами и вместимостью.

Напомним, судна потерпели крушение накануне в условиях сильного шторма. Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Сообщалось, что разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, а СК после происшествия возбудил уголовные дела из-за нарушения правил эксплуатации судов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились данные о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239».