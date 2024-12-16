Появились подробности о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239»

Экипаж поврежденного во время шторма танкера «Волгонефть-239», севшего на мель после дрейфа в Керченском проливе, сейчас на борту, и угрозы его жизни нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что танкер сейчас находится в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек еще пребывает на борту, их жизни ничего не угрожает.

15 декабря в акватории Керченского пролива в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра 16 декабря из-за плохих погодных условий. Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший около 4,3 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».