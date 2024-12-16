В Минтруде оценили идею сокращения рабочего дня 28 декабря

Перед новогодними праздниками россиян ждут три выходных дня. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социального развития России Антон Котяков, комментируя идею сокращения рабочего дня 28 декабря.

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал глава ведомства.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Согласно графику, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. На Новый год россиян ждут 11 выходных.

15 декабря член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что за работу в праздник работодатель обязан заплатить сотруднику в два раза больше, чем за обычный день. По словам депутата, отгулы вместо оплаты могут предоставляться только с согласия сотрудника.

14 декабря ведущий специалист в области аутсорсинга персонала компании «Ваш кадровый ресурс» Елена Корецкая напомнила, что зимой, особенно в декабре и январе, нередко россияне сталкиваются с изменениями сроков выдачи заработной платы. Эксперт подчеркнула, что сезонные изменения сроков выплат зарплат не нарушают трудовое законодательство, но только если деньги выплачиваются в сроки, предусмотренные договором.

Ранее психолог предупредил о проблемах трудоголиков в новогодний период.