Россиянам объяснили задержки зарплат зимой

Зимой, особенно в декабре и январе, нередко россияне сталкиваются с изменениями сроков выдачи заработной платы. Об этом напомнила в интервью с «Лентой.ру» ведущий специалист в области аутсорсинга персонала компании «Ваш кадровый ресурс» Елена Корецкая.

Она отметила, что в декабре многие компании предоставляют сотрудникам годовые бонусы и так называемую 13-ю зарплату. Это становится дополнительной нагрузкой для бухгалтерских отделов и может привести к сдвигам в графике выплат. Также праздники и продолжительные выходные влияют на работу банков и платежных систем, из-за чего могут меняться сроки выплат сотрудникам.

Январь начинается с продолжительных новогодних праздников, которые могут замедлить процесс обработки документации и проведение денежных операций. Также начало года связано с подготовкой годовой отчетности, что также может вносить изменения в график выплат, отметила эксперт.

Корецкая подчеркнула, что сезонные изменения сроков выплат зарплат не нарушают трудовое законодательство, но только если деньги выплачиваются в сроки, предусмотренные договором. Она добавила, что обычно работодатели стараются заранее уведомить сотрудников о возможных изменениях в графике, чтобы обойтись без конфликтов и неудобств.

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