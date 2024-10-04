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Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники

Кабмин подписал постановление о праздничных днях, на Новый год будет 11 выходных

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Shutterstock

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025, на Новый год россиян ждут 11 выходных. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Таким образом, новогодние выходные начнутся 29 декабря 2024 года, а закончатся 8 января 2025 года.

«Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские туристы начали массово бронировать путевки в Крым, чтобы отдохнуть на Новый год у моря.

По словам экспертов, Крым уже стал рекордсменом по количеству ранних бронирований в новогодние праздники 2025 года.

Незадолго до этого россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году.

Ранее сообщалось, что вдвое больше россиян встретят Новый год за границей.

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