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В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов

СК выявил новый эпизод финансовых махинаций в деле экс-ректора ВГУЭС

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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов в деле бывшего депутата законодательного собрания Приморья и экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

«По версии следствия, в период времени с 1996 по 2015 год фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, путем мошенничества похитили более 1 млн рублей у студентов университета», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для реализации схемы фигуранты дела экс-ректора учредили 10 некоммерческих организаций (НКО). Студентов зачисляли на бюджет, но не говорили им об этом. Впоследствии им приходилось оплачивать обучение через счета подконтрольных НКО, пояснили в СК.

Лазарев был задержан в марте. По данным следствия, экс-ректор не позднее 1996 года создал преступное сообщество, чтобы путем обмана присваивать имущество Российской Федерации, вверенного образовательному учреждению на праве оперативного управления.

В августе следствие установило, что также в университете функционировала система, позволяющая каждому студенту с долгами по успеваемости внести определенную сумму сотруднику образовательного центра и тем самым погасить все задолженности.

Ранее замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии.

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