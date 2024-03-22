Экс-ректора владивостокского университета обвинили в организации преступного сообщества

Во Владивостоке задержали лидера и участников крупного преступного сообщества, существовавшего с 1996 года. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Как считают следователи, не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество, чтобы путем обмана присваивать имущество Российской Федерации, вверенного образовательному учреждению на праве оперативного управления. По данным ТАСС, задержанный является бывшим ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и членом совета директоров АО «Восточная верфь».

Теперь Лазарев стал фигурантом дела о создании организованного преступного сообщества. С момента его организации и по настоящее время, по версии следователей, участники ОПС совершили не менее шести тяжких преступлений. Таким образом они смогли завладеть имуществом РФ на улицах Державина, Гоголя и Десятой во Владивостоке, а также похитить более 6 млн рублей, выделенных АО «Восточная верфь» на выполнение государственного оборонного заказа.

Сотрудники СК уже провели 10 обысков по месту жительства подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Ранее в Москве задержали участников ОПГ, вымогавших деньги за неудаление информации о политиках из Telegram.