Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил заместителя директора Научно-исследовательского института (НИИ) «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрея Борзова к 8,5 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным Борзова Андрея Борисовича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала судья.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

10 ноября сообщалось, что ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов был арестован до 5 января по обвинению в организации незаконной миграции. По версии следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление. В действительности студенты в вузе не учились.

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