Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Андрея Борзова приговорили к 8,5 года колонии

close
Freepik.com

Басманный суд Москвы приговорил заместителя директора Научно-исследовательского института (НИИ) «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрея Борзова к 8,5 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным Борзова Андрея Борисовича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала судья.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

10 ноября сообщалось, что ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов был арестован до 5 января по обвинению в организации незаконной миграции. По версии следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление. В действительности студенты в вузе не учились.

Ранее замгубернатора и замминистра транспорта были задержаны в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами