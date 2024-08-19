Раскрыты новые эпизоды в деле экс-ректора ВГУЭС

Следователи СКР по Приморскому краю выявили новые факты преступной деятельности Геннадия Лазарева, ранее занимавшего пост ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), а также трех сотрудников его образовательного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

Все обнаруженные эпизоды связаны с мошенническими действиями в процессе организации учебного процесса и использованием учебных зданий университета (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следователей, длительное время функционировала схема обмана студентов. Так, учащимся, принятым в университет на бюджетной основе, эту информацию не предоставляли. Сотрудники аффилированной организации заключали договоры с учащимися на предоставление услуг в области дополнительного образования. В результате студенты или их законные представители осуществляли платежи за обучение, считая, что они оплачивают высшее образование в ВГУЭС, однако средства направлялись на счета под контролем данной организации.

Также в университете функционировала система, позволяющая каждому студенту с долгами по успеваемости внести определенную сумму сотруднику образовательного центра и тем самым погасить все задолженности.

Согласно материалам дела, обвиняемые с 1996 по 2024 годы завладели 16 имущественными объектами, принадлежащими Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, используя для этого свои аффилированные юридические лица.

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