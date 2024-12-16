Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 10:00 мск», — говорится в сообщении.

Девушкам было предъявлено обвинение в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист Ясный Сокол». Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения. Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма. 8 июля 2024 года их приговорили к шести годам лишения свободы.

В середине ноября режиссер Евгения Беркович сообщила в своем Telegram-канале о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

Ранее на военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах.