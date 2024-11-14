На военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах

В Москве на военного эксперта и политолога Александра Артамонова, назвавшего украинцев «людьми второго сорта», составили административный протокол о разжигании ненависти или вражды, выяснила «Газета.Ru».

Дело по статье 20.3.1 КоАП зарегистрировано в Тверском суде 30 октября 2024 года («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По этой статье ему грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

«Поводом стало его высказывание об украинцах как о людях второго сорта, это было в шоу, которое показывали на телевидении», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

Эфир вышел еще в июне 2024 года. Высказывание Артамонова осудили и блогеры, и депутаты.

«Платон мне друг, но истина дороже. Людей на сорта делить нельзя.

Сейчас единственное, что нужно сделать Артамонову, — принести извинения за то, что «в пылу дискуссии» <...>. У меня лично — масса друзей-украинцев и корни по бабушкиной линии. Меня к какому сорту тогда?» — написала депутат Мария Бутина в своем Telegram-канале.

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