Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах

На военного эксперта Артамонова составили административный протокол за разжигание ненависти

close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Москве на военного эксперта и политолога Александра Артамонова, назвавшего украинцев «людьми второго сорта», составили административный протокол о разжигании ненависти или вражды, выяснила «Газета.Ru».

Дело по статье 20.3.1 КоАП зарегистрировано в Тверском суде 30 октября 2024 года («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По этой статье ему грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

«Поводом стало его высказывание об украинцах как о людях второго сорта, это было в шоу, которое показывали на телевидении», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

Эфир вышел еще в июне 2024 года. Высказывание Артамонова осудили и блогеры, и депутаты.

«Платон мне друг, но истина дороже. Людей на сорта делить нельзя.
Сейчас единственное, что нужно сделать Артамонову, — принести извинения за то, что «в пылу дискуссии» <...>. У меня лично — масса друзей-украинцев и корни по бабушкиной линии. Меня к какому сорту тогда?» — написала депутат Мария Бутина в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что галериста Гельмана признали террористом и экстремистом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами