Осужденная на шесть лет Беркович закрыла свой театральный проект

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович сообщила в своем Telegram-канале о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

Она отметила, что ее независимый театральный проект, «если не прекращает свое существование <...>, то радикально его сокращает».

Согласно сообщению Беркович, театр прекратит показ всех спектаклей, к которым она имеет непосредственное отношение. По ее словам, в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной «Коридор Барто», где сама Беркович числится «автором идеи», однако, по ее мнению, от привнесенного ей материала в постановке ничего не осталось.

Режиссер назвала проект «пространством доверия, любви и честности друг перед другом». При этом она отметила, что «творческое не может быть важнее человеческого».

8 ноября агентство РИА Новости сообщало, что Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор в отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук 16 декабря. Девушкам было предъявлено обвинение в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол».

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

8 июля 2024 года их приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее на военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах.