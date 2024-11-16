Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденная на шесть лет Беркович закрыла свой театральный проект

Режиссер Беркович сообщила о приостановке работы своего театрального проекта

close
Valera N. Trubin/Wikimedia Commons

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович сообщила в своем Telegram-канале о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

Она отметила, что ее независимый театральный проект, «если не прекращает свое существование <...>, то радикально его сокращает».

Согласно сообщению Беркович, театр прекратит показ всех спектаклей, к которым она имеет непосредственное отношение. По ее словам, в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной «Коридор Барто», где сама Беркович числится «автором идеи», однако, по ее мнению, от привнесенного ей материала в постановке ничего не осталось.

Режиссер назвала проект «пространством доверия, любви и честности друг перед другом». При этом она отметила, что «творческое не может быть важнее человеческого».

8 ноября агентство РИА Новости сообщало, что Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор в отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук 16 декабря. Девушкам было предъявлено обвинение в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол».

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

8 июля 2024 года их приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее на военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами